Admirer les as de la tronçonneuse

ESPACE GRUYÈRE. Vendredi et samedi, l’Association du personnel forestier fribourgeois organise à Bulle le 12e concours cantonal de bûcheronnage. Répartis en trois catégories (professionnels, apprentis et invités d’autres cantons), ils seront une centaine à se mesurer à Espace Gruyère. Pour obtenir un maximum de points, ils devront démontrer précision, rapidité et maîtrise des règles de sécurité.

Six épreuves sont inscrites au programme: changement de chaîne, tailles combinées, tailles de précision, abattage, ébranchage et épreuve surprise. Les joutes commenceront à 13 h 30 vendredi pour se terminer samedi à 11 h. Les trois premiers de la catégorie professionnels et les deux premiers de la catégorie apprentis seront sélectionnés pour les championnats suisses, indiquent les organisateurs.…