Allier mouvement et bien-être

LA CHIA. Un nouveau festival intitulé Mouvement et bien-être se déroulera de jeudi à dimanche au chalet du Ski-Club de La Tour-de-Trême, à La Chia. Avec l’objectif de «permettre à chacun de ralentir le temps d’un séjour en pleine nature et de se reconnecter à soi», expliquent les organisateurs.

Pour y parvenir, de nombreuses activités seront proposées. Comme de la randonnée thématique, du VTT, du trail, des soins corporels, des ateliers collectifs et individuels, de la relaxation et des cours sur la nutrition. Le tout encadré par des spécialistes en la matière. Les personnes intéressées, peu importe leur niveau, peuvent y prendre part durant les quatre jours, ou choisir une, deux ou trois journées qui leur conviennent. Elles auront également l’occasion de manger et de dormir au…