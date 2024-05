Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

34e journée

GLENN RAY

Le FC Bulle joue sa place en Promotion League ce samedi (16 h) lors de l’ultime journée à Bavois.

Hors jeu. Afonso, Bürgisser et Ndema sont toujours blessés. Sissoko et Wenzi sont, eux, suspendus.

Enjeu. A nouveau maître de son destin depuis sa victoire contre Kriens, le FC Bulle peut s’assurer définitivement le maintien en battant Bavois. En cas de nul ou de défaite, l’avenir des Gruériens dépendrait des résultats de Saint-Gall M21, de Bâle M21 et de Breitenrain. «Nous voulons nous en sortir par nous-mêmes, affirme Duilio Servadio. On voulait une équipe de mort de faim et on l’a eu contre Kriens. Il faut continuer comme ça.»

L’attitude. Pour éviter tout relâchement au sein du groupe, le staff bullois n’a pas laissé de répit à ses joueurs cette…