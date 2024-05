Bulle: La diversité culturelle fêtée au Cabalet

La place du Cabalet sera animée le dimanche 26 mai de 10h à 18h à l’occasion de la troisième édition de «Bulle en couleurs». Cette fête est le résultat de la démarche Culture en partage, qui avait permis à de nombreuses personnes de partager leurs points de vue sur l’offre culturelle et de proposer de nouveaux projets. Bulle Sympa, Afri-Bulle, Urunana, l’association cap-verdienne de Bulle ou encore l’Ecole de Glion ont concocté un programme varié, annonce la ville dans un communiqué.

Le public pourra découvrir sur scène l’ensemble vocal féminin Z’elles, Urumuri Music Band, Pakissi et son workshop de hip-hop, ainsi que Sébastien Peiry et son spectacle pour enfants Yagi l’Emoléphant. Session openmic, coin livres multilingues, contes sur l’interculturalité, parcours d’obstacles et quiz figurent également au programme. En cas de pluie, la fête sera déplacée au château de Bulle. Des stands de nourriture proposeront des spécialités d’Afghanistan, du Congo, du Maroc, d’Albanie, du Portugal, du Cap-Vert et du Népal. Elodie Fessler