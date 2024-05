Châtonnaye: le ruisseau du Trey souillé par du purin

Le Service des forêts et de la nature, celui de l'environnement, les pompiers et la police cantonale fribourgeoise sont intervenus samedi passé à Châtonnaye pour la pollution d’un ruisseau. Celle-ci aurait été provoquée par un agriculteur broyard qui n’avait pas bâché le fumier qu’il avait entreposé dans son champ, indiquent les forces de l’ordre dans un communiqué. «En raison des pluies quotidiennes, celui-ci s’est dilué et infiltré dans un regard des eaux claires situé en bordure de la parcelle et a provoqué la pollution du ruisseau du Trey.»

Les pompiers du centre de renfort de Romont se sont chargés de diluer les eaux du ruisseau souillé. Si l’écosystème a été touché, aucun poisson mort n’a pour l’heure été constaté. Âgé de 43 ans, l’auteur présumé sera dénoncé au Ministère public. Elodie Fessler