GYM ET DANSE. Le championnat cantonal de gym et danse s’est déroulé samedi à Bulle. Membre de la FSG La Tour-de-Trême, société organisatrice, Ieva Demierre a décroché l’or dans la catégorie moderne (16-20 ans). Emma Dorthe (Gym Attalens) l’a imitée dans les catégories latino et chapeau. Sa coéquipière Alizée Gono s’est imposée au cerceau. GR