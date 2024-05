Je m’appelle Chance: Une voix contre les féminicides

ARTE, MARDI, À 22 H 30

Quand elle avait 20 ans, en 2015, un homme qui la harcelait depuis plusieurs années a logé dans la tête de Mutlu une balle qui y est toujours et l’a laissée lourdement handicapée. Furieux parce que la jeune Kurde, originaire d’Ergani, dans la province de Diyarbakir, en Anatolie, repoussait ses avances, il n’avait pas supporté qu’elle remporte un triomphe dans une populaire émission turque de télé-crochet. Après la condamnation de son agresseur à quinze ans de détention seulement, Mutlu a eu la douleur, en 2020, de perdre celle de ses cinq sœurs dont elle était la plus proche: Dilek prenait soin d’elle et toutes deux faisaient ardemment campagne contre les féminicides dans leur région et leur pays quand son petit ami, un soldat, l’a assassinée, elle aussi d’une…