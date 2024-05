La poésie, ce coup de poing

Avec La voix du violoncelle, l’écrivain fribourgeois Damien Murith poursuit une œuvre âpre et sombre, exceptionnelle d’intensité. Rencontre.

ERIC BULLIARD

Il a le sourire tranquille, la parole douce et chaleureuse. Dans ce café de Fribourg, Damien Murith apparaît bien éloigné de l’image sombre que pourraient renvoyer ses romans. Son dernier, La voix du violoncelle, suit le sillon qu’il creuse depuis plus de dix ans: il se révèle à nouveau dur, percutant. Et magnifique.

«J’ai toujours trouvé plus inspirant d’écrire des ambiances noires que des histoires gaies», explique l’écrivain fribourgeois, révélé en 2013 par La lune assassinée. Ce premier coup de poing permettait de découvrir une écriture au scalpel, un sens fulgurant de l’image. A ce roman magistral, récompensé par plusieurs prix…