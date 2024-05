Le cerveau en eau trouble

Encore très souvent associé aux enfants, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) peut aussi toucher les adultes. Tandis que les demandes de diagnostic augmentent, les spécialistes manquent. Les femmes, quant à elles, sont sousdiagnostiquées.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Lorsqu’on évoque le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), la première image qui vient à l’esprit est habituellement celle d’un petit garçon qui ne tient pas en place à l’école, qui prend de la Ritaline et à qui on dit: «Ça te passera quand tu grandiras.»

Ce cliché a la vie dure. Et même si le trouble se manifeste effectivement souvent durant l’enfance, les plus récentes études estiment qu’entre 2,5% et 5% de la population adulte vivrait avec, dont la moitié sans le…