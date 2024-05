Musique: Le duo fribourgeois Baron.e se sépare

La nouvelle est tombée jeudi soir. Le duo fribourgeois Baron.e a décidé de se séparer et l’a annoncé jeudi via les réseaux sociaux. «On a fait un chemin de fou», déclarent les deux artistes Faustine Pochon et Arnaud Rolle en diffusant des vidéos d’un concert dans un restaurant à Fribourg à leurs débuts et du Paléo festival. Et d’assurer qu’ils n’arrêtent pas la musique et que des projets sont en cours. Elodie Fessler