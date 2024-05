Nicolas Fürst nommé chef de la police de sûreté

POLICE. Actuellement commissaire principal, Nicolas Fürst sera le prochain chef de la police de sûreté. Le Conseil d’Etat l’a choisi, sur proposition de la Direction de la sécurité et de la justice, pour remplacer Marc Andrey dès le 1re janvier 2025. Agé de 46 ans et parfaitement bilingue, Nicolas Fürst a obtenu une licence en Sciences forensiques en 2000, à l’Université de Lausanne. Il est entré à la Police cantonale Fribourg en 2009, après avoir effectué son école de police à Bâle-Ville et y avoir travaillé pendant neuf ans auprès du commissariat criminel. Nicolas Fürst «bénéficie d’une connaissance approfondie de tous les domaines d’activité de la police de sûreté, au sein de laquelle ses compétences, ses qualités humaines et ses capacités de conduite sont unanimement reconnues»,…