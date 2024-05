Pixels et caetera

AFTER. Rien n’est jamais simple, malgré les apparences. Cette photo prise au petit jour, avant le passage de la voirie, stimule l’esprit d’analyse qui procède par questions successives: y avait-il encore de l’activité nocturne dans le night-club quand le concierge entassa les poubelles? Un litige – trop de nuisance sonore – existe-t-il entre les voisins et le patron de la boîte à cul, au point de bloquer sa porte? Et si c’était une manœuvre du patron pour retenir plus longtemps ses clients? Enfin, l’introduction de la taxe poubelle dans cette ville qui s’y refuse auraitelle permis la réduction du nombre de sacs, au point de laisser le passage libre? Quant à celui qui se demande ce qu’il peut bien y avoir dans les sacs-poubelle, à défaut de s’interroger sur ce qui se passe dans un…