VOLLEYBALL. Le tournoi retour du championnat d’hiver 2023-2024 se déroule ce samedi à la salle du Lussy, à Châtel-Saint-Denis. Organisée par le club de gymnastique local, cette compétition verra dix équipes masculines – et plus de 100 joueurs – s’affronter dès 9 h 15 dans une série de quatre matches. Les champions cantonaux d’hiver des divisions A et B seront désignés au terme de la journée. GR