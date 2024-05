Rendez-vous en terre inconnue

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Slimane chez les Bijagos

C’est sur l’une des îles les plus isolées au large de la Guinée-Bissau, au nord de l’archipel des Bijagos, que Raphaël et Slimane ont rendez-vous avec deux frères, Edgar et Negado. Pour retrouver leurs familles, il faut s’enfoncer dans les terres, tourner le dos à la mer. Les Bijagos ont blotti leurs villages à l’abri d’une forêt dense et humide, qui les protège et les nourrit. Ce peuple, dont la mémoire a été profondément marquée par l’esclavage, vit, aujourd’hui encore, loin des regards. Ici, le respect de la nature va de pair avec le maintien de croyances animistes et de coutumes séculaires. Les esprits cohabitent avec les hommes, et dictent même certains usages. Même si, aujourd’hui, les traditions sont parfois bousculées par les…