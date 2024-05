Science grand format

FRANCE5, JEUDI, À 21 H 05

Naachtun, le royaume maya révélé

Durant plus de 2000 ans, les royaumes mayas ont prospéré dans les jungles d’Amérique centrale avant de disparaître mystérieusement. Explorateurs, puis archéologues pensaient avoir découvert la plupart des vestiges de cette fascinante civilisation. Grâce à une nouvelle technologie, capable de déceler des structures enfouies sous l’épais manteau végétal, des cités colossales, des réseaux de routes et des édifices monumentaux sortent aujourd’hui de l’oubli. Ces nouvelles découvertes révèlent que le monde maya était plus densément peuplé qu’on ne l’imaginait. C’est autour de la cité de Naachtun, la «pierre lointaine» en maya, qu’une équipe de scientifiques concentre ses recherches afin de percer les derniers secrets de cette…