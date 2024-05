St. Vincent au firmament

MUSIQUE

St. Vincent

ALL BORN SCREAMING

Total Pleasure Records

Depuis plus de vingt ans, Annie Clark distille ses comptines douces-amères sous le pseudonyme de St. Vincent. La jeune quadragénaire américaine poursuit son œuvre bienfaitrice pour la musique avec All Born Screaming, un septième album en forme de merveille. Après s’être longtemps réfugiée derrière des avatars, à l’image de son mentor David Bowie, la chanteuse-guitariste se recentre désormais sur elle-même «afin d’approfondir son propre vocabulaire sonique», affirme-t-elle dans une récente interview.

Dès le très langoureux Hell is Near, St. Vincent plonge dans les abîmes et donne chair à ses pulsions. Sa voix virevolte en équilibre et multiplie les clins d’œil à Kate Bush et PJ Harvey. Une fois n’est pas coutume, l’électronique…