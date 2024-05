RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Djihad sans retour

Cinq ans après la défaite de l’Etat islamique, 70 000 hommes, femmes et enfants originaires du monde entier sont toujours détenus par les Kurdes au nord-est de la Syrie. Parmi eux, trois Romands: deux Vaudois et un Genevois qui n’ont toujours pas été jugés. Et une mère lausannoise et sa fille qui vient de fêter ses 7 ans. Temps présent a retrouvé leur trace. Leurs prisons connaissent une épidémie de tuberculose tandis que la situation sécuritaire des camps où sont détenus femmes et enfants se détériore. Quel avenir pour ces ressortissants suisses? ■