Le Tir fédéral en campagne commence ce vendredi dès 16 h dans les stands de la région. Les sociétés de Bas-Intyamon (Gruyère), du Crêt (Veveyse) et de Romont (Glâne) accueillent les compétitions à 25 m et 300 m jusqu’à dimanche. Avec, en jeu, les titres de roi de districts et cantonal.