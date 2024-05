Un deuxième speed dating pour les seniors

VUADENS. Après une première édition cet hiver (La Gruyère du 6 février), un nouveau speed dating pour les seniors fribourgeois aura lieu le 18 mai à 14 h. La Romontoise Keziah Perez organise cette fois l’événement à Vuadens, à la salle communale de la gare. Le concept reste le même, à savoir «encourager et favoriser la rencontre ou partager un moment convivial et communicatif», précise le communiqué. Pour participer, il suffit d’avoir au moins 64 ans pour les femmes et au moins 65 ans pour les hommes. L’inscription est obligatoire et peut se faire sur le site internet www.coeur65plus.ch ou au 077 484 17 36. Si une liste d’attente a déjà dû être créée pour ces dames, quelques places sont encore disponibles pour ces messieurs. «Les personnes qui souhaitent se joindre à l’événement malgré…