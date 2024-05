Une jeune fille qui va bien

FRANCE 3, JEUDI, À 21 H 10

Alors que le conflit fait rage en cet été 1942, Irène, 19 ans et Parisienne de confession juive, n’en a cure, continuant de profiter pleinement de sa jeunesse. Ses amis et son petit ami la soutiennent dans tous ses projets, elle qui rêve de pouvoir devenir actrice, un métier qui la passionne depuis sa plus tendre enfance. Malheureusement, malgré son apparente insouciance, malgré toute sa volonté de se concentrer sur un avenir qu’elle espère radieux, elle ne peut ignorer plus longtemps cette épée de Damoclès qui plane au-dessus d’elle et de ses proches. L’occupant avance, se fait toujours plus pressant, et la brise dans son élan... ■