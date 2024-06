«J’aime vivre l’effort avec les joueurs», confie le nouvel entraîneur du FC Bulle Brian Weber

Le FC Bulle a révélé mardi l’identité du remplaçant de son ex-entraîneur Cédric Strahm. Le Franco-Suisse Brian Weber dirigera son contingent dès la reprise du 24 juin. La troisième saison du club gruérien en Promotion League commencera début août.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. «C’est le foot. Ça permet de grandir. La page est tournée et je prépare la suite.» La seule réaction de Cédric Strahm, après avoir vu son aventure sur le banc du FC Bulle s’arrêter définitivement, ressemble à la personne: sereine, sobre et mesurée. Lundi, les dirigeants gruériens et l’entraîneur valaisan se sont rencontrés pour discuter de l’avenir. Il en est ressorti que les deux parties ne voulaient plus collaborer.

Suspendu à 180 minutes de l’issue du championnat de Promotion League, Cédric Strahm n’aura donc pas signé…