Apocalypse: les débarquements

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10

Le grand défi

Printemps 1944. Dans son QG du sud de l’Angleterre, le général Eisenhower supervise les préparatifs de la plus colossale opération amphibie de l’histoire. Les Alliés veulent mettre fin à la domination d’Hitler sur l’Europe occidentale. L’assaut est préparé avec d’autant plus de minutie que l’échec de la première tentative de raid sur Dieppe en 1942 a été riche d’enseignements. En Angleterre, les troupes sont entraînées dans le plus grand secret. Alors que tout est prêt pour le jour J, initialement prévu le 2 juin, les mauvaises conditions météo obligent le commandement à reporter l’opération Neptune, mettant son succès en péril. ■