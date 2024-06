Automobilisme: Victoire pour Robin Faustini

Robin Faustini a gagné la 36e course de côte / La Roche-La Berra le week-end dernier.

La préparation minutieuse de Jérôme Nicolet a favorisé l’amélioration de son record en Gruyère.

Zoom sur l’importance de l’avant-course avec le pilote de l’Ecurie Sporting Romont.

VALENTIN THIÉRY

AUTOMOBILISME. Samedi matin dans le paddock éphémère de La Roche, Jérôme Nicolet a le nez sous le capot de sa Peugeot 308 Racing Cup. Ces moments sont chers. Encore quelques fignolages, puis il foncera dans sa deuxième manche d’essai de la course de côte de 3,5 kilomètres menant à La Berra. Il ne le sait pas encore, mais vingt-quatre heures plus tard, le pilote de l’Ecurie Sporting Romont améliorera son record de plus d’une seconde, pour le baisser à 2’04’’125. Il remportera même sa classe (E1 2501 > 3000 cm³)…