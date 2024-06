Broc: Des travaux nocturnes bruyants sur la ligne TPF

Les Transports publics fribourgeois ainsi que la commune de Broc annoncent que des travaux de nuit «bruyants» seront effectués entre la fin juin et le début juillet sur la ligne de train entre Broc-Village et Broc-Chocolaterie.

Du 19 au 21 juin ainsi que du 3 au 12 juillet, un chantier concernera la «ligne tactilo-visuelle», soit les bandes en relief au sol permettant notamment aux personnes aveugles et malvoyantes de se guider, et se déroulera en gare de Broc-Chocolaterie. L’autre ouvrage concerne des travaux de ballastage et de génie civil entre le 30 juin et le 5 juillet. Ce dernier se situera entre le passage à niveau du Bourg de l’Auge et la gare Broc-Chocolaterie.

Ces chantiers seront ouverts entre 21h et 5h45 du matin. Ils engendreront donc des nuisances pour le voisinage. Patrick Biolley