Caritatif: Le Samedi du partage a récolté 27 tonnes de nourriture dans le canton de Fribourg

Pour la première fois, la Banque alimentaire fribourgeoise s’est alliée aux cantons de Genève et Vaud pour proposer le Samedi du partage. A Fribourg, ce sont 180 bénévoles qui ont donné de leur temps dans différents supermarchés du canton pour permettre de récolter 27 tonnes de nourriture (essentiellement pâtes, riz ou autres denrées non périssables) et de produits d’hygiène vendredi et samedi derniers, annonce l’association Samedi du partage. La totalité est destinée aux personnes dans le besoin.

Au total, en Romandie, ce sont 269 tonnes qui ont été récoltées par 1870 bénévoles. Les denrées seront acheminées vers les banques alimentaires où elles seront triées, stockées, puis redistribuées aux personnes en situation de précarité par des associations ou des services sociaux. Patrick Biolley