Ce soir, papa ne rentre pas…

Un père en prison, une famille face à l’épreuve, sur fond de mensonge: la

Broyarde Marilou Rytz signe un excellent premier roman, Quand papa est tombé malade.

ÉRIC BULLIARD

Au départ, une émission radio. «Je me souviens assez précisément de ce moment où je faisais la cuisine et où j’ai entendu la directrice de REPR, Relais enfants parents romands», raconte Marilou Rytz. Ce témoignage la frappe. «Les questions de détention m’interpellent depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi. Mais je n’avais jamais pensé aux familles qu’il y a derrière. Comment viton quand on a un conjoint, un père ou une mère en prison?»

Cette interrogation se trouve au cœur de Quand papa est tombé malade, un premier roman à la fois émouvant et puissant. Comme l’indique le titre, la maladie est l’explication que l’on…