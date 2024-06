Condamné par la maladie de Huntington, un Gruérien partage son histoire dans un ouvrage

A 24 ans, le Stabadin Mathias Caille apprend qu’il est atteint de la maladie de Huntington. Aujourd’hui, il en a 39. Condamné par cette affection neurodégénérative rare, il a décidé de partager son histoire à la recueilleuse de récit de vie Caroline Mauron.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Avec son chapeau de cow-boy, sa démarche décidée et ses mains glissées dans les poches, Mathias Caille semble traverser la vie avec confiance et assurance. Mais lorsqu’il s’assied à la table du salon de Caroline Mauron et qu’il enlève son couvre-chef, c’est sa pudeur et sa timidité qui s’expriment. Tout comme les signes de sa maladie, de plus en plus perceptibles. Le citoyen de Bas-Intyamon est porteur de la chorée de Huntington, une affection neurodégénérative du système nerveux central. Héréditaire et rare, elle…