Cormagens: Une action pour sensibiliser les jeunes motards et scootéristes

Dans le canton, 103 motocyclistes ayant moins de deux ans de conduite ont été impliqués dans un accident l’an passé ayant, dans la plupart des cas, causé des lésions corporelles. Et le nombre de blessés graves a augmenté de 91% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes (2018-2022). Partant de ce constat, la police cantonale fribourgeoise lance l’action de prévention «Viens maîtriser ta moto!» au driving-center Pensier, à Cormagens, les 6, 20 et 27 juin.

Sur inscription (www.policefr.ch), un cours théorique et une formation pratique gratuits seront proposés aux jeunes conducteurs de moto et scooter de 17h à 20h30. «Une part importante des accidents de ces dernières années était liée à un manque d’expérience, plus particulièrement chez les moins de 25 ans, relèvent les forces de l’ordre par voie de communiqué. Cette action a pour but d’apporter un gain d’expérience qui pourrait faire la différence dans une situation dangereuse ou l’éviter.»

Le pilote de MotoGP Kylian Nestola sera en outre présent le 6 juin lors de la journée officielle de l’action. Elodie Fessler