Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

FERMETURE DE L’OFFICE DU TOURISME de Charmey. Mauvais signal: si les Chinois commencent à nous demander des informations dans la rue, on leur dit quoi?

À L’OCCASION DE LA GRÈVE féministe 2024, le Syndicat des services publics ouvre un sondage national. But: s’exprimer sur les conséquences professionnelles subies par les parents lors de l’arrivée d’un enfant. Titre du sondage: «Emploi, bébé, égalité: pas évident de jongler». Le monde du travail, ce cirque aux clowns qui ne font pas rire et aux équilibristes qui n’y croient plus.

57,7% DE OUI pour la première heure de parking gratuite sur le domaine de la ville de Fribourg. Son Conseil communal a maintenant deux ans pour établir le règlement qui mettra à exécution la volonté populaire (comme on dit). Deux ans au max?…