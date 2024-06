Du disque au concert

CONCERT. La saison touche à sa fin, aussi bien pour les Rencontres Guitares que pour la Société des concerts de la ville de Bulle: toutes deux s’associent pour un dernier concert avant l’été. Ce dimanche, la chapelle Notre-Dame de Compassion accueillera le Quatuor Byron et le guitariste Matteo Mela, qui proposeront un programme aux couleurs essentiellement espagnoles.

Né à Imperia (Ligurie), Matteo Mela enseigne au Conservatoire populaire de musique, à Genève. Avec le Mela-Bandini Duo (1991-1998), puis avec SoloDuo (formé en 2002), il a joué dans le monde entier et dans les salles les plus prestigieuses, du Carnegie Hall de New York au Konzerthaus de Vienne. Sa discographie comprend aussi bien des sonates de Scarlatti et Beethoven que la musique pour guitare d’Astor Piazzolla. Les…