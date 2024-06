Eliane Vial-Gothuey

GRATTAVACHE

Née le 23 mars 1964 à Semsales, Eliane a grandi dans le foyer de Poupette et Gérard Gothuey avec sa sœur cadette Magali. Elle a été scolarisée à l’Institut de Châtel-St-Denis.

Le 14 juillet 1984, Eliane se maria avec Jean-Daniel Vial. Le jeune couple connut le bonheur d’accueillir trois enfants: David, Ludovic et Malorie. Cette maman et épouse était toujours aux petits soins pour sa famille et ses amis. Dans sa maison, qu’elle appréciait décorer et fleurir au gré des saisons, avec un esprit toujours accueillant, elle avait à cœur de réunir ses proches autour d’un repas. Le travail ne lui faisait pas peur. Loin de là, c’était même plutôt rare de voir Eliane inactive.

En 2003, Eliane a rajouté une casquette à son profil. Elle est devenue conductrice de bus scolaire. Un travail…