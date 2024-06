Entre ciel et terre, ils ont gravi leur Everest en Gruyère

Un groupe de cinq parapentistes a relevé le défi de gravir l’équivalent de l’Everest.

Ces Fribourgeois ont réalisé plus de soixante kilomètres et 8848 mètres de dénivelé.

Retour sur cette belle performance réalisée entre Estavannens et Vacheresse.

CORENTIN PFISTER

MARCHE ET VOL. Il est 2 h et un groupe de jeunes se met en route en ce samedi 25 mai. Dans la nuit noire d’Estavannens, chargés de leur parapente, Stéphane, Alizé, Julie, Kylian et Vincent s’élancent pour un projet peu commun. «Dès le début, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là», s’amuse Stéphane Audriaz.

Leur but est de grimper en dénivellation positive l’équivalent de l’altitude de l’Everest, soit 8848 mètres. «Ce qui est génial, c’est que tout le monde est partant pour chaque idée un peu folle de l’un d’entre…