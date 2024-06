Epagny: une réplique historique de l’aviation suisse s’est pavanée à l’aérodrome de la Gruyère

La Nieuport Flyers Association a fait découvrir jeudi aux usagers de l’aérodrome de la Gruyère une réplique historique du premier chasseur biplan utilisé par les forces aériennes suisses pendant la Première Guerre mondiale. La construction du Nieuport 23 HB-RNA a été réalisée autour d’un moteur original de 1919 avec les techniques et matériaux d’époque.

Il est le seul avion volant équipé d’un moteur rotatif dans le pays, explique Michel Scyboz, pilote au sein de l’association. «Notre objectif était de partager ce moment avec du public et de valoriser cet avion extrêmement rare. Il a même été classé dans la catégorie standard de navigabilité et non pas amateure par l’Office fédéral de l’aviation civile.» L’association fera découvrir son aéronef lors de petits événements et lors d’un meeting aérien qui se tiendra à Epagny l’an prochain. Elodie Fessler