Euro 2024: La police sanctionne les comportements dangereux de supporters

Depuis le lancement de l’Euro 2024, les coups de klaxons animent les fins de soirées dans les agglomérations. Si la police cantonale fribourgeoise ne fait pas état d’incident grave lié à ces célébrations jusqu’à présent, elle constate une augmentation des comportements dangereux au volant de la part de certains supporters.

Accélérations intempestives et freinages brusques lors des cortèges et personnes partiellement en dehors de l’habitacle sont notamment cités. Résultat: 12 conducteurs ont été dénoncés et plusieurs autres ont été avertis, précisent les forces de l’ordre dans un communiqué.

«La police n’hésitera pas à sanctionner tous les comportements contrevenant dangereusement à la sécurité routière et à l’ordre public.» Cette dernière appelle les supporters «à adopter un comportement davantage responsable, à faire preuve de bon sens et de fair-play et à respecter les règles de la circulation routière». La durée tolérée d’une heure pour les cortèges de véhicules lors des après-matches a, elle, en revanche, «globalement» été respectée. Elodie Fessler