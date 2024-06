A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscription. www.electrobroc.ch. Lu-ve 14 h, sa 10 h, 14 h.

BULLE

Jardin des Capucins: journée santé et bien-être avec initiation à la danse country, découverte de la réflexologie, atelier kimchi, cosmétiques naturels, voyage sonore et réalisation d’un tableau-goûter. Rens. jardin-capucins@ croix-rouge-fr.ch ou 026 347 39 60. Sa 10 h-19 h.

Espace famille (Pâla): permanence éducative 0-5 ans. Ve 9 h-11 h 30.

Place du Marché: marché. Je et sa 8 h-13 h.

Parc du Cabalet: Cabal’été, activités culturelles et sportives gratuites pour les enfants, les jeunes et familles. Programme sur www.jeunesse-bulle.ch. Jusqu’au 5 juillet. Ma, je-ve 16 h-19 h, me, sa 15 h-19 h.

Hôtel-de-Ville: Salon du vide-dressing. Sa-di 10 h-17 h.

Gruyère Centre: l’association…