A l’agenda

ATTALENS

Village: Yellow Fest, festival de musique précédé d’un marché

(partie musicale dès 16 h).

Sa dès 10 h.

BELLEGARDE

Parking des Sattels: départ pour une marche contée avec D. Pasquier, souper au Chalet du Soldat. Inscriptions info@ musee-charmey.ch. Sa 17 h-22 h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscription. www.electrobroc.ch.

Lu, me, ve 14 h, sa 10 h, 14 h.

BULLE

Tréteaux de Chalamala: Oliver Twist par les enfants de l’école de théâtre des Tréteaux de Chalamala. Sa 20 h, di 17 h.

Librairie de cap et de mots: A hauteur d’auteurs, rencontres et dédicaces avec Manuela Ackermann-Repond, Marc Alaux et Isabelle et Quentin Van Wynsberghe. Sa dès 13 h 30.

Place du Marché et divers scènes: Fête de la musique.

Sa dès 17 h, di dès 10 h 45.

Place des Alpes: marché.

Sa 8 h-13 h.

Parc…