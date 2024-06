L’Etat devra être plus transparent

FINANCES. Les députés ont suivi l’avis du Conseil d’Etat sur la motion de Stéphane Peiry (udc, Corminbœuf) et Benoît Glasson (plr, Sorens). Tous deux appelaient à modifier la loi sur les finances de l’Etat, en premier lieu pour anticiper la fixation des coefficients d’impôts avant l’élaboration du budget. De quoi donner «toute latitude au Grand Conseil sur la politique fiscale du canton», tout en donnant «un cadre fixé au Conseil d’Etat pour l’établissement du budget», précise le texte. Ils demandaient ensuite de mettre en place une règle pour limiter l’augmentation des dépenses publiques de manière qu’elle ne dépasse pas la croissance économique attendue. Ils proposaient enfin de fixer dans la loi de manière plus transparente les règles en matière d’attributions aux provisions et aux…