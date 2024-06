L’OCF en concert avec un violoniste russe

ÉQUILIBRE. Pour son sixième concert de la saison, ce jeudi à Equilibre (20 h), l’Orchestre de chambre fribourgeois sera dirigé par le chef d’origine bernoise Philippe Bach et accompagnera le violoniste russe Ilya Gringolts. Né en 1982 à Saint-Pétersbourg, professeur à la Haute Ecole de musique de Zurich, celui-ci interprétera le Polyptyque pour violon et deux orchestres de chambre de Frank Martin, composé à l’origine pour Yehudi Menuhin. Le programme sera complété par a Fuga (2. Ricercata) 6 voci tiré de Das Musikalische Opfer BWV1079/5 de Jean-Sébastien Bach, Brücken zu Bach de Giya Kancheli et la Symphonie Nr. 2 de Robert Schumann. www.ocf.ch. EB