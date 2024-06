La Fête de la musique de Bulle déploie de nouvelles scènes

La Fête de la musique de Bulle (FMB) se déroulera à nouveau sur deux jours cette année et promet des nouveautés. Elle animera le centre-ville les 22 et 23 juins. La place du Marché accueillera une grande scène et deviendra le point central de la manifestation. Des bars, un espace de restauration, un stand d’information et des zones de détentes attendent le public, annonce le comité de la FMB dans un communiqué. Les premières notes résonneront à cet endroit dès 17h avec le groupe Deep, suivi de Vision of Dawn, Shuffle! On et Deathless.

Le dimanche, il sera possible de découvrir une trentaine d’artistes et d’ensembles répartis dans 6 endroits (dès 10h45 sur la scène principale, puis dès 13h sur l’ensemble des sites). Parmi eux: le Chœur d’hommes du Gibloux, la maîtrise St-Pierre-aux-liens, les Ecoles Musique Club, Shiver Amps, Nasty Neighbors ou le duo Feelin'.

Deux nouvelles scènes seront à découvrir dans les jardins des Capucins et devant le Café de l’Union. «Cette édition s’inscrit dans une dynamique de renouveau, notamment en perspective des travaux au Château de Bulle ces prochaines années», expliquent les organisateurs. Autre nouveauté, des animations seront proposées dans les douves du château le dimanche. Elodie Fessler