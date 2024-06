La National League sur la Télé Vaud-Fribourg

HOCKEY SUR GLACE. La Télé Vaud-Fribourg diffusera en direct plus de 30 matches de National League, en saison régulière et en play-off, dès la saison prochaine. Détenteur des droits du championnat de Suisse, MySports a cédé ceux de la télévision gratuite à La Télé Vaud-Fribourg et à Léman bleu pour les trois prochains exercices. Le calendrier exact des matches diffusés sera communiqué cet été mais «la programmation fera la part belle aux clubs romands», conclut le communiqué de la chaîne valdo-fribourgeoise. GR