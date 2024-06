Le bar éphémère des «Jardins du Fief» est de retour pour tout l’été à Romont

Dès le jeudi 13 juin et jusqu’au 31 août, les «Jardins du Fief» sont de retour pour animer les nuits estivales de Romont les jeudis, vendredis et samedis soirs. Ouvert de 15h à minuit, sauf durant la braderie les 28 et 29 juin, ce bar éphémère proposera différents événements dont plus de dix concerts ainsi que la diffusion de certains matches importants de l’Euro de football, dont ceux de la Suisse. Le rendez-vous est donné dans les jardins du Château de Romont. L'entrée est libre.

Initiée en 2021, cette manifestation a comme objectif de mettre en valeur le lieu et d’animer Romont durant les vacances d’été. Patrick Biolley