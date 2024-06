Le chant lugubre de Canary

BANDE DESSINÉE

Scott Snyder et Dan Panosian

CANARY

Delcourt

Le marshal William Holt est une légende vivante: tout le monde dans l’Ouest américain connaît ses exploits à travers des romans à quatre sous. A la fois véritable shérif et personnage de fiction, sa renommée le précède partout, ce qui lui procure certains avantages non négligeables. Depuis quelque temps, des tueries sans motif apparent ont ensanglanté les environs de la ville de Canary. Les événements rappellent une récente affaire qui l’a profondément marqué, celle d’un tueur en série nommé Hyrum Tell. Y aurait-il un lien entre ces cas traumatisants? Quel rapport avec un métal rare trouvé dans le sol? Pour répondre à ces questions, Holt est chargé d’escorter sur place un docteur en géologie. Les choses prendront une tournure pour…