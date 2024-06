FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent pour ce faire de récupérer le très bel appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins du cinquième, afin de se créer un joli duplex à la hauteur de leurs ambitions. Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas du tout déménager. Comment faire alors? Il ne reste aux Berger qu’une seule solution: utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leurs fins, même les plus discutables et surtout les plus invraisemblables... ■