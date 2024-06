Le FIFAD, reflet de son époque

A voir et à faire

LES DIABLERETS. «Notre idée est de coller à la réalité de la montagne», nous déclarait récemment Benoît Aymon. Et ainsi sera le Festival international du film alpin (FIFAD), qui se tiendra du 3 au 10 août, aux Diablerets. Son directeur artistique a levé un bout de voile sur cette 55e édition, qui s’annonce «plus riche et diversifiée que jamais». Le programme – il sera annoncé le 17 juillet – fera la part belle au loup, devenu un incontournable du paysage alpin. Par le biais de films «sensibles et denses», la parole sera donnée aux défenseurs de la nature, mais aussi aux bergers qui doivent apprendre à vivre avec le prédateur.

Le climat s’invite au FIFAD, avec la projection en première suisse d’Artic Ascent, un documentaire avec le grimpeur Alex Honnold (Free solo).…