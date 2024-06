Télévision

Quand un voyant a prédit à Lisa une mort le 15 août dans la peur et la violence, celle-ci a haussé les épaules. Pourtant, ce matin, alors que le jour se lève sur une ville déserte et écrasée de chaleur, la police est aux abois: le tueur de femmes aux trois victimes frappera à nouveau d’ici minuit. Et Lisa se sent soudain moins sereine...

Mardi, à 20 h 40, sur RTS1