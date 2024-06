Le Phénix accueille un Café 1930

COCKTAIL DE SONORITÉS. Ce dimanche (17 h 30), le centre Le Phénix, à Fribourg (rue des Alpes 7), se transforme en Café 1930. Entre musique classique et jazz, la pianiste Fiona Hengartner et la violoniste Marie Heck vont proposer «un cocktail de sonorités hispaniques, françaises et turques, servi dans un bar à New York pendant les Années folles», annonce leur flyer. Leur répertoire comprend des œuvres de Debussy, Fauré, Gershwin, Piazzolla, De Falla, Granados, Kurt Weill, Keith Jarrett, Fazil Say… www.centrelephenix.com. EB