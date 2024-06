Le programme d’intégration d’ouverTür de plus en plus suivi

FRIBOURG ET BULLE. Le programme d’intégration de l’association ouverTür est en pleine expansion dans le canton. Lors de son assemblée générale, l’organisation a relevé que 820 personnes ont pris part aux cours d’intégration durant l’année 2023 à Fribourg. A Bulle, elles ont été 238 à avoir intégré le programme. En comparaison, 571 participants avaient franchi la porte de l’association en 2022 à Fribourg et 59 à Bulle. Ces résultats réjouissent ouverTür. Chaque année, elle propose aux migrants de se répartir dans des classes d’une dizaine de personnes. Ils peuvent alors apprendre le français en le pratiquant, par l’intermédiaire de jeux de rôle notamment, et découvrir les traditions fribourgeoises. Selon sa porte-parole, la progression connue en 2023 vient notamment du déménagement et de…