NATATION. Le Sporting Bulle Natation a dominé le 3e Meeting Jack Kaeser, qu’il organisait samedi. Le club gruérien a raflé 99 médailles, dont 41 en or, loin devant la concurrence. Antonio Bertoldo (2008) a notamment terminé cinq fois sur la plus haute marche du podium. Le Club Natation de Romont a ramené 16 breloques, dont 6 en or. De bonnes répétitions avant les championnats romands dès le 14 juin à Lausanne. VT