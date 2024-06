Le taux de chômage poursuit sa décrue

MARCHÉ DU TRAVAIL. Dans un communiqué de presse, le Service public de l’emploi analyse: «Le recul du chômage enregistré durant le mois de mai est dû en bonne partie à l’effet saisonnier. Le domaine du bâtiment et du génie civil fait toujours partie des branches économiques qui enregistrent les principales baisses du nombre de chômeurs. La Suisse et Fribourg en particulier profitent toujours d’une situation de quasi-plein emploi.»

Dans le détail, l’effectif des chômeurs fribourgeois s’élevait le mois dernier à 3826 personnes. Cela représente 112 personnes de moins qu’en avril 2024, mais 405 de plus qu’en mai 2023. C’est dans le district de la Sarine que le taux de chômage est le plus élevé (2,8%, en baisse toutefois de 0,2 point), alors qu’il reste plus faible en Singine (1,2%) et dans le…