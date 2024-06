MUSIQUE

The Company of men

A BIG OLD FIRE

Irascible Music

Il faut écouter le troisième album de The Company of Men sur le bout droit entre Vaulruz et Semsales*. Imaginez-vous en limousine décapotable, par 40°C sous le cagnard, Ray-Ban teintées, coude sur la portière, calvitie au vent. Pas besoin d’enfoncer le champignon. Juste rouler avec insouciance, musique à fond.

Avec A big old fire, les quatre Valdo-Valaisans placent un dernier sommet à leur triangle des Bermudes. Toujours avec leurs voix en harmonie façon Crosby, Stills, Nash & Young, toujours avec leurs guitares inquiètes, toujours avec leurs paroles au cordeau dans un parfait accent américain, les frères Gregory et Christian Wicky, Jeff Albelda et Guillaume Conne ravivent les vieilles flammes d’une americana rêvée. Les anciens…